Adana'da hırsızlık şüphelisini "Zümrüt" isimli köpek yakaladı

Adana'da iş yerinden hırsızlık yapmak isteyen şüpheliyi "Zümrüt" isimli köpek yakaladı. Oto elektrik dükkanına girmeye çalıştığı öne sürülen 2 kişiyi köpek havlamaları ele verdi. Şüphelilerden birisi kaçarak kayıplara karışırken, diğer şüpheli Musa D. ise vatandaşlar tarafından kovalamaca sonucu yakalandı.