Koparmanın cezası 73 bin lira! Kum zambakları 4 yıl önce koruma altına alınmıştı

Soğanı yurt dışına çıkartılması yasak olan kum zambaklarını koparmanın cezası ise 73 bin 747 lira. Kum zambaklarını görmek için bölgeye gelen gezi teknesi kaptanı Ozan Kıydan (40), "Koruma altındaki bir tür olan kum zambakları bu bölgede yetişiyor. Kum zambağı, değerli bir çiçek türü. Koparılması yasak. Koparılması halinde 73 bin 747 lira gibi bir cezası var.