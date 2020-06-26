Süre 15 dakikaya düşüyor! Milyonları birbirine bağlayacak

'CİDDİ JEOLOJİK PROBLEMLERLE KARŞILAŞTIK'

Çalışmaların gece gündüz devam ettiğini belirten Yüklenici Firma Koordinatörü Ufuk Mintaş da, "Tünel içinde ciddi jeolojik problemlerle karşılaştık, ancak bu sorunları aşmak ve tüneli seyahate hazır hale getirmek için mücadele ediyoruz. Şu anda 6 bin 900 metre ilerleme sağladık, fiziki olarak yüzde 58 bir gerçekleşme oldu. Tünelimiz çift tüp olmak üzere her tüp 6 bin 500 metredir ve toplamda 13 kilometrelik bir tünelimiz var. Bu tüneli en kısa sürede tamamlamak için ciddi bir mücadele veriyoruz" diye konuştu.