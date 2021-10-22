Konya'da 7'den 70'e herkes pedal çeviriyor

Kentte bisikletin uzun yıllardır alternatif ulaşım aracı olarak görüldüğüne dikkati çeken Yılmaz, "Konya'da her evde en az bir bisiklet vardır. 2-3 bisiklet olan evler var. Konya'da 800 binden fazla bisiklet olduğunu düşünüyoruz. Bu çok önemli bir rakam. Konyalı bisiklete binmeyi çok seviyor ama güvenli bir şekilde binmek istiyor. Bu noktada motorlu taşıtların daha duyarlı ve saygılı olması gerekiyor." diye konuştu.