Konut ve otomobilde fiyat oyununa izin yok!

Ticaret Bakanlığı 10 bin firma ve 50 bine yakın ürüne yönelik incelemeleri tamamladı. Bakanlık, 2 bin 400 firmanın da savunmasını alıyor. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, özellikle kredi kampanyasından sonra ikinci el otomobil ve konut satışlarıyla ilgili "ilan edilen fiyat farkları nedir?" diye Hazine ile birlikte çalışma yapacaklarını söyledi. Bakan Pekcan, "Böyle hassas dönemlerde ortaya çıkan fırsatçılara geçit verilmeyecek.