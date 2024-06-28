Komodo ejderi ile pitonun ölümcül savaşı
Aç piton yılanı ile yumurtalarını korumaya çalışan komodo ejderinin karşılaştığı anlar bir youtuber tarafından saniye saniye kaydedildi. İşte o anlar...
Dünyanın en büyük kertenkele türü olan komodo ejderi ile dev piton yılanının yaşam mücadelesi kameralar tarafından görüntülendi.
Yumurtalarının üzerine yatan komodo ejderi ile dev piton yılanının yaşam mücadelesi görenleri şaşkına çevirdi. Ava çıkan piton gözüne yuvada yatan komodo ejderi ve yumurtaları kestirdi.
Komodo ejderinin yuvasına gizlice girmeye çalışan yılan hiç de beklemediği bir hamleyle karşı karşıya kaldı.
Komodo ejderi yavrularını korumak için pitona ilk hamleyi yaptı.
Yuvadan uzaklaşan piton daha sonra tekrar yuvaya girmeye çalıştı.
İkilinin yaşam mücadelesi ise saniye saniye görüntülendi.