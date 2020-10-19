Kolombiya'daki "Minga" yerli toplulukları Bogota'da

Kolombiya'daki 'Minga' olarak adlandırılan yerli topluluklar, hükümetten çeşitli haklar talep etmek amacıyla 600 kilometrelik seyahatlerini tamamlayarak başkent Bogota'ya vardı. Minga yerlilerini taşıyan karavan binlerce insan tarafından karşılandı.