Kolombiya'daki "Minga" yerli toplulukları Bogota'da
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Kolombiya'daki 'Minga' olarak adlandırılan yerli topluluklar, hükümetten çeşitli haklar talep etmek amacıyla 600 kilometrelik seyahatlerini tamamlayarak başkent Bogota'ya vardı. Minga yerlilerini taşıyan karavan binlerce insan tarafından karşılandı.
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