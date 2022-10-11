"Köftede lezzet" rekabeti

"İnanılmaz bir damak lezzeti var. Bunun da en önemli etkeni yöremizde baktığımız hayvanların etlerinden kaynaklanıyor. İstanbul'dan birçok vatandaşımız sadece köfte yemek için Kırklareli'ne geliyor. Herkes kendi yöresindeki köftesini metheder ama ben şöyle iddia ediyorum; Istranca Dağları eteklerinde yetişen hayvanların kesiminden çıkan etlerle elde edilen köftemizin lezzeti ne Edirne'de ne Tekirdağ'da var, hiçbir yerde yok. İddia ediyorum, komisyon oluşturulsun, lezzet değerlendirilsin, çok farklı sonuçlar çıkacak."