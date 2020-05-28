Klasiklerin efendisi yüzüğü devrediyor

Eline aldığı bezle arabaları parlatan Emir Ersöz, “Bu meslek bir sanattır. Babam gibi bu mesleği yapan herkes bir sanatkârdır. Ben de babam gibi olmak istiyorum. Küçüklükten itibaren babamın yanında oldum. Ama mesleği öğrenme fırsatım olmamıştı. Şimdi ilgi duyduğum mesleği yapmak için adım attım. Ben de çocuklarıma bu mesleği öğretmeyi hedefliyorum” şeklinde konuştu.