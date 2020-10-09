"Türkiye'mize Allah güç kuvvet versin"

Kapalı Maraş'ın bir bölümünün açılmasının, KKTC ve Türkiye'ye hayırlı olmasını dileyen Ataş, bölgenin stratejik açıdan çok önemli ve KKTC toprağı olduğunu kaydetti.

Ataş, bu kararı yanlış ve hukuksuz diye değerlendiren bazı kesimleri eleştirerek, "Maraş'ın açılması tamamen hukuka uygun bir karardır. Kapalı Maraş bizim için çok önemli bir yerdir. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Başbakanımız Ersin Tatar'a ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz." dedi.