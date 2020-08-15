Kızını ölümden kurtardı! "Süper baba" ilan edildi!

Çinli baba, büyük bir aynanın küçük kızının üstüne tam düşeceği andakızıyla aynanın arasına girdi. Kızını ölümden kurtaran adam "süper baba" ilan edildi. Evin güvenlik kamerasına yansıyan o anlar, sosyal medyada 500 bin kez paylaşıldı.