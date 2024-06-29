Dizide giydi modayı salladı
Son zamanların popüler dizisi Kızılcık Şerbeti birçok dizisever tarafından merakla takip ediliyor.
Fenomen dizi Kızılcık Şerbeti'nde karakterlerin giydikleri kıyafetler, taktıkları aksesuarlar adeta moda dünyasına bomba gibi düşüyor.
Zira insanlar tarafından giyilen kıyafetlerin popülerliği her geçen gün artıyor.
Kızılcık Şerbeti dizisinde Nursema karakterini canlandıran Ceren Karakoç, giydiği tesettür kombinleri ile adeta moda dünyasını sallıyor.
Zira Kızılcık Şerbeti dizisinin Nursema'sı Ceren Karakoç'un giydiği kombinler, hemen herkes tarafından aranıyor.
Kızılcık Şerbeti dizisinde Nursema'nın yanı sıra Pembe'de giydiği tesettür kombinleri ile birçok insanın dikkatini çekiyor.
İşte son zamanlarda popüler hale gelen herkesin aradığı Nursema'nın ve Pembe'nin kombinleri...
AVRUPA YAKASI GAFFUR'UN PİJAMASI
Avrupa Yakası denildiğinde birçok insanın aklına, Gaffur'un pijaması gelebiliyor.
Zira Avrupa Yakası'nda Gaffur'un pijaması bir dönem adeta sosyal medyada gündem olmuştu. İşte Avrupa Yakası dizisindeki Gaffur'un pijaması;
KURTLAR VADİSİ POLAT ALEMDAR YÜZÜĞÜ
Kızılcık Şerbeti'nin yanı sıra Kurtlar Vadisi dizisi de pek çok insanın gündeminde yer alıyordu.
Ayrıca Kurtlar Vadisi dizisinde en çok dikkat çeken karakterlerden biri, Polat Alemdar olarak ön plana çıkıyordu.
Zira Necati Şaşmaz'ın canlandırdığı Polat Alemdar karakterinin kombinleri de birçok insanın gündeminde yer alıyordu. İşte Kurtlar Vadisi dizisinde Polat Alemdar'ın giydiği bazı kombinler ve yüzüğü.