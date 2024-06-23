Kızıl Goncalar'dan Kızılcık Şerbeti'ne transfer
Kızıl Goncalar dizisi 19. Bölümüyle sezon finali yaptı. Peki ya 20. bölümü ne zaman yayınlanacak? Yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?
Sorularına yanıt ararken dizinin sevilen oyuncusu, beklenmedik bir kararla diziden ayrıldığı duyuldu.
Dizide gösterdiği performansla adından sıkça söz ettiren bir isim yeni sezonda Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosuna dahil oluyor.
Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın başrollerini paylaştığı "Kızıl Goncalar" dizisi yayınlandığı pazartesi günleriyle rating listelerinin zirvesine yer alıyor.
19. bölümü ile sezon finali yapan dizi, sevenlerinin kafalarında birçok soru işareti bıraktı.
Geçtiğimiz sezon Kızıl Goncalar dizisinde yer alan bir isim yeni sezonda Kızılcık Şerbeti dizisinde rol alacak.
Yeni sezonda Kızılcık Şerbeti dizisine katılacak olan oyuncunun hangi karakteri canlandıracağı ve hikayeye nasıl bir katkı sağlayacağı ise merak konusu oldu.
İzleyiciler şimdi yeni sezonu daha da heyecanla bekliyor.
Diziye sonradan "Affan" karakteriyle katılan genç oyuncu Batuhan Bozkurt Yüzgüleç kısa süre diziseverlerin takdirini kazandı.
BEKLENEN AÇIKLAMA GELDİ
Son bölümde Cüneyd Efendi karakterine kurduğu tuzak sonrası polisler tarafından yakalanan, Affan karakterinin diziye merak edip etmeyeceği merak konusuydu. Beklenen açıklama geldi.
KIZILCIK ŞERBETİNE DAHİL OLDU
Başarılı oyuncu rakip diziye transfer oldu.
Daha önce Kızıl Goncalar dizisinde "Affan" rolüyle konuk oyuncu olarak seyirci karşısına çıkan ve performansıyla dikkat çeken Batuhan Yüzgüleç, Kızılcık Şerbeti'ne dahil oldu.
Yüzgüleç, dizide Firaz karakterini canlandıracak ve Nursema karakteriyle (Ceren Karakoç) partnerlik yapacak.
İki genç oyuncunun kimyalarının nasıl olacağı ve ekranlarda nasıl bir iz bırakacakları büyük bir merak konusu.