Kırgızistan'da seçim sonuçlarını protesto eden göstericiler Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve parlamentoyu işgal etti

Polis, sayıları 5 binden fazla olduğu belirtilen göstericileri dağıtmak için gaz ve ses bombası kullandı. Taş ve sopalarla, belediyeye ait itfaiye ve çöp kamyonunu polislerin üzerine süren göstericiler, polisin geri çekilmesini fırsat bilerek Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve içerisinde yer alan parlamentoyu işgal etti.