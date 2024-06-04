Kurutunca cilde tüketince mideye
Altın sarısı çiçekleri ile dikkat çeken kantaron aslında doğru şekilde tüketildiğinde adeta şifa saçan bir bitkidir.
Kantaron genellikle sarı kantaron ismiyle bilinir. Faydası saymakla bitmeyen kantaron yaz aylarında çiçek açmasıyla birlikte toplanarak çok çeşitli şekillerde kullanılır.
KANTARONUN YARARLARI
İşte tüm faydaları ve kullanım alanları...
DEPRESYONA BİREBİR
Kantaronun en bilinen faydalarından biri de depresyon tedavisi. Kantaron hafif ve orta şiddette depresyonlarda beyindeki serotonin, dopamin ve norepinefrin düzeylerini artırarak ruh halini iyileştirir.
İLTİHABI AZALTIR
Kantaron iltihaplanmayı azaltarak romatizma ağrıları ve diğer iltihaplı durumların tedavisine yardımcı olabilir.
YARALARI İYİLEŞTİRİR
Cilt yanıkları ve kesiklerin iyileşmesine yardımcı olan kantaron ayrıca antibakteriyel ve antienflamatuar özellikleri enfeksiyon riskini azaltır ve iyileşme sürecini destekler.
UYKU SORUNU
Kantaronun anksiyete ve stres azaltıcı etkileri ayrıca uyuma sürecine de destekler. Kantaron uyku kalitesini arttırma ve uyku bozukluklarını hafifletmeye yardımcı olur.
MİDE VE BAĞIRSAK RAHATSIZLIKLARI
Mide ve bağırsak rahatsızlıkları hafifletmek için kullanılan kantaron, özellikle mide ülseri, gastrit ve irritabl bağırsak sendromu (IBS) gibi durumlarda faydalı olabilir. Çay veya tentür formunda yemeklerden önce veya sonra tüketilmesi tavsiye edilir.
CİLT HASTALIKLARI
Kantaron yağı, egzama, sedef ve akne gibi cilt problemlerinde kullanılabilir. Cildi nemlendirir besler ve iyileştirir.
GÜÇLÜ BAĞIŞIKLIK İÇİN KANTARON
Antioksidan bileşikler içeren kantaron ayrıca bağışıklığı güçlendirir.
YAN ETKİLERİ:
Gebelik ve emzirme: Gebelik ve emzirme döneminde kantaron kullanımı konusunda yeterli bilgi bulunmamaktadır. Bu nedenle, eğer kullanmak istiyorsanız doktorunuza danışmanızı öneririz.
Güneş hassasiyeti: Kantaron kullanımı süresince bazı kişilerde güneş hassasiyetine neden olabilir. Bu nedenle, kantaron kullanan kişiler güneşe maruz kalmaktan kaçınmalı ayrıca güneş koruyucu kullanmalılar.
İlaç kullananlar: Kantaron, bazı ilaçlarla etkileşime girebilir. Bu nedenle, kantaron kullanmadan önce doktorunuza danışmanızı öneririz.