Kurutunca cilde tüketince mideye

MİDE VE BAĞIRSAK RAHATSIZLIKLARI





Mide ve bağırsak rahatsızlıkları hafifletmek için kullanılan kantaron, özellikle mide ülseri, gastrit ve irritabl bağırsak sendromu (IBS) gibi durumlarda faydalı olabilir. Çay veya tentür formunda yemeklerden önce veya sonra tüketilmesi tavsiye edilir.