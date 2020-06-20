Kimliklerini unutan öğrenciler için aileleri seferber oldu

Öğrenciyi nüfus müdürlüğüne götüren Ali Mert, "Kendi çocuğum sınavda. O da bizim çocuğumuz sayılır. Mecburen yardım ettik. Aldılar içeri" şeklinde konuştu. Sınava giren öğrencinin ağabeyi İbrahim Okatan ise "Son anda yetişti. Nüfus müdürlüğüne gittik. Burada kimliğinin kayıp olduğunu söyledi" şeklinde konuştu. Kimliğini kaybeden bir diğer öğrenci de nüfus müdürlüğüne giderek belge çıkarttı. O belgeyle okula gelen öğrenci birkaç dakika kala sınava yetişti.