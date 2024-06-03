Kilosu 100 lira, şifa deposu!
Şırnak'ta yaşayan vatandaşlar bu ot için 200 km yol kat ediyor. Kilo 100 liradan satışa sunulan otun faydaları saymakla bitmiyor. Peki uğruna kilometrelerce yol yürünen bu otun faydaları neler? Detaylar haberimizde...
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde vatandaşlar, 200 kilometre yol gidip Faraşin Yaylası'nda "sirik" otu toplayarak aile ekonomisine ek katkı sağlıyor.
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı 2 bin 650 rakımlı Faraşin Yaylası, baharın gelişiyle beraber yeşeren endemik bitki türleriyle doldu.
Yaylaya 200 kilometre uzaktan gelenler, eşsiz manzara eşliğinde peynir içine katılan sirik otunu topluyor.
Sirik otunun kilosunu 100 liradan satan vatandaşlar, günlerce yaylada kalarak ot topladıklarını söyledi.
Peki uğruna kilometrelerce yol kat edilen sirik otunun faydaları neler? Sirik otu, antioksidanlar bakımından zengindir ve vücuttaki serbest radikallerle savaşarak hücresel hasarı azaltabilir.
Ayrıca bu otun idrar söktürücü özelliği vardır ve böylece vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı olabilir. Bu özelliği nedeniyle böbrek sağlığını destekleyebilir. Sirik otu, iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olan bileşikler içerir. Bu özelliği, eklem iltihabı gibi durumlarla ilişkili olan ağrıyı ve rahatsızlığı hafifletebilir.
Sirik otu, karaciğer sağlığını destekleyebilecek bileşenler içerir. Karaciğerin detoksifikasyon süreçlerini artırarak sağlığını iyileştirebilir. Sirik otu, karaciğer sağlığını destekleyebilecek bileşenler içerir. Karaciğerin detoksifikasyon süreçlerini artırarak sağlığını iyileştirebilir.
Bazı araştırmalar, sirik otunun kan şekerini dengeleyebileceğini ve diyabet yönetimine yardımcı olabileceğini öne sürmektedir. Aynı zamanda içeriğindeki yüksek demir ve arsenik sayesinde kansızlık sorunu yaşayanlara için iyi gelebilir.
Sirik otu, sindirim sağlığını destekleyebilir ve hazımsızlık, kabızlık gibi sindirim sorunlarını hafifletebilir. Cilt sağlığını destekleyebilecek antioksidanlar içerir. Ciltteki akne, egzama gibi sorunların hafifletilmesine yardımcı olabilir.