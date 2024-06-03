Kilosu 100 lira, şifa deposu!

Ayrıca bu otun idrar söktürücü özelliği vardır ve böylece vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı olabilir. Bu özelliği nedeniyle böbrek sağlığını destekleyebilir. Sirik otu, iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olan bileşikler içerir. Bu özelliği, eklem iltihabı gibi durumlarla ilişkili olan ağrıyı ve rahatsızlığı hafifletebilir.