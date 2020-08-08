Kendi düğünü için Muş'a gidiyordu, kazada hayatını kaybetti

Kamyonun altına giren otomobil bir süre sürüklendi. Her iki araçta hurdaya döndü. Otomobilde bulunan Fırat Taşkın (35) ve Yetkin Çimenli (32) sıkıştıkları otomobilin içerisinde öldü. Kamyonun sürücüsü Bülent Coşkun ise ağır yaralı olarak sıkıştığı aracın içerisinden Gürün Belediyesi İtfaiyesi ve Pınarbaşı Belediyesi itfaiyesi ekiplerinin 1 saatlik mücadelesi sonrası çıkartılabildi.