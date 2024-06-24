Yerken bir daha düşünün!
Özellikle akşam yemeklerimizin vazgeçilmezi pilav... Ancak en az lezzeti kadar zararı da var.
Pilav yiyen erkeklerin vay haline! Canan Karatay özellikle bu konuda erkekleri uyardı.
Pilav yiyen erkeklerde sağlık sorunlarının olabileceğinin altını çizen Karatay, 'Yerken bir daha düşünün' uyarısında bulundu. İşte sebebi...
İlerleyen yaşlarda ortaya çıkan ve birçok insanın sorunu olan kelliği, pilavın tetiklediğini biliyor muydunuz?
Özellikle erkeklerde oluşan kellik problemi için Canan Karatay uyarıda bulundu.
Pilav yemeği hakkında çeşitli uyarılar yapan Canan Karatay bu soruna dair merak edilenleri tek tek açıkladı.
Türk toplumu olarak her yemeğimizin yanında tükettiğimiz pilav için Canan Karatay'dan uyarı geldi.
Karatay'a göre özellikle erkeklerin pilav tüketmesi saç dökülmelerine yol açıyor.
Kelliğin insülin değeri ile bağlantılı olduğunun altını çizen Karatay, D vitamini ve Omega 3 yetersizliğinin de kelliğe neden olduğunu belirtti.
Pilav yemenin saç döktüğünü iddia eden Canan Karatay bu bilginin tamamen bilimsel olduğunu söyledi.
Özellikle erkeklerin düşkün olduğu pilav, saç dökülmelerinin sebeplerinden biri olduğunu vurgulayan Karatay, tavsiyelerde bulundu.
Saç dökülmesi yaşayan kişiler için önerilerde bulunan Canan Karatay, erkeklerin bol bol tereyağı, zeytinyağı ve omega 3 alması gerektiğinin altını çizdi.
Karatay, "Saçınızın çıkmasını istiyorsanız cildinize iyi bakın, bol bol güneş banyosu yapın" diye konuştu.
Pilavın diyabet riskini de arttırdığını biliyor muydunuz? Beyaz pirinçteki lif, vitamin ve mineraller büyük ölçüde işleme sırasında kaybolur.
Pilavın hızlı bir şekilde sindirilmesine ve kan şekerinin hızla yükselmesine neden olan bu durum tip 2 diyabet riskini artırır.
Özellikle pilav sık tüketildiğinde, insülin direncine yol açabilir.
Genellikle yapılırken bol yağda kavurulup pişen pilavlar, yüksek kalorilidir.
Fazla yağ tüketimi de kalp ve yüksek kolesterol gibi sağlık sorunlarına yol açar.