Kelek derdine son!
Taze ve sulu karpuz yaz mevsiminin vazgeçilmez zevklerinden biri.
Sıcak havaların serinletici lezzeti karpuzu seçmek bazen zor olabiliyor.
Bazen satın alınan karpuz kelek çıkabiliyor bazen de lezzetine doyum olmuyor.
Peki karpuz seçerken nelere dikkat etmeliyiz? İşte karpuz seçerken dikkat etmeniz gereken püf noktalar...
LEZZETLİ Mİ LEZZETLİ KARPUZ SEÇME YÖNTEMLERİ
Karpuz seçmenin birçok farklı noktaları var. Karpuzun lezzetli olduğunu bir bakışta anlamak ister misiniz? İşte o zaman bu yöntemleri adım adım takip edin...
ÖNCE SAPINA BAKIN
Alacağınız karpuzun önce sapına bakın. Sapı eğer kuru ise olgun olduğu anlamı taşır. Fakat sapı yeşil renkte ve kuru değilse bu kötüye işaret. Çünkü erken toplandığını işaret eder.
NE KADAR AĞIRSA O KADAR LEZZETLİ
Seçeceğiniz karpuzu önce bir kucaklayın. Ağırlığının fazla olması sizin hayrınıza olacaktır. Bu yöntem ile tam damak zevkinize göre karpuz seçebilirsiniz.