Kaza sonrası ağlayan küçük çocuğa polisten baba şefkati

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde kontrolden çıkan aracın, takla atarak karşı şeride geçmesi sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı. Kaza sonrası ağlayan çocuğu teselli eden trafik polisi Mücahit Adıgüzel ise, “Üşüyor musun sen? Ağlamak yok, hadi gel polis arabasına gidelim” demesi herkesin yüreğini ısıttı.