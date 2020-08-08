Gülistan, Uzunçayır Baraj Gölü'nde didik didik aranıyor

Tunceli’de 217 gün önce kaybolan Munzur Üniversitesi Öğrencisi Gülistan Doku’yu arama çalışmaları 217 günde de çok sayıda ekibin katılımıyla devam etti. Su kodu 900 metreden 885 metreye düşürülen Uzunçayır Baraj Gölü’nde uzman ekipler tarafından belirlenen 3 kilometrelik alanda, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve AFAD ekipleri hem su altı hem de su üstü aramaları gerçekleştiriyor.