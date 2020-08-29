Kartal'da sevgili cinayeti! Önce sevgilisini öldürdü, sonra intihar etti!

"ÜÇ EL SİLAH SESİ DUYDUM AMA NE OLDUĞUNU ANLAYAMADIM"

Yılmaz'ın komşularından Burak Parlak, olayla ilgili, "Bir saat önce silah sesi duyduk, sonra ambulans geldi. Ne olduğunu bilmiyorum. Üç el silah sesi duydum" diye konuştu.