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Bakan Varank'tan 'Akıncı TİHA' açıklaması: Kullanılan motorun yerlileşmesi için çalışmalarımız sürüy ...
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Türkiye enerji sektöründe de 'Rüzgar' gibi esiyor
Tuzla'da Formula 1 heyecanı!
Türkiye'nin sağlık sistemine ve koronavirüs mücadelesine 5 ülkeden övgü: Örnek alıyoruz
Bakan Soylu: Giresun'a yardımlar bugün başlıyor
Azerbaycan ordusu duyurdu: Ermenistan İHA'sı düşürüldü
Kars'ta şok eden olay! Kenti karasinekler bastı
Eski Mossad ajanından siyonist ittifakla ilgili çarpıcı itiraf: İsrail-BAE bağlantıları daha eski
'Oynamayan korona olsun' cümlesi başına iş açtı
Bilim Kurulu üyesi Afşin Emre Kayıpmaz: Tedbir almazsak bu illet hepimizi bulabilir
Acil tıp teknisyeni babasının cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi
Bakan duyurdu! Ödemeler yarın hesaplara yatıyor
Oğlu Osman Hatipoğlu'ndan Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumuyla ilgili açıklama: Durumu çok iyi
Öğretmenlerin mesleki eğitimiyle ilgili Bakan Selçuk'tan açıklama
Yıldırım-7 Lice Narko-Terör Operasyonu devam ediyor
Denizlispor Angelo Sagal transferinde sona yakın
Eşini kovalayıp tüfekle tehdit eden şahıs tutuklandı
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! İki aşının Türkiye'deki denemeleri başlıyor
Rusya'da koronavirüs vaka sayısı 975 bini aştı
Trump'ın savaş açtığı TikTok'ta flaş gelişme... Kevin Mayer istifa etti
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Ebru Gündeş son sahnesine Nur Yerlitaş'ın diktiği elbiseyle çıktı
Bakan duyurdu! GSM faturaları bir ay ertelendi

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