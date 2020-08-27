Kars'ta şok eden olay! Kenti karasinekler bastı

Ölenleri de biz temizledik. Her yer bir anda sinek ölüsü ile doldu. Kimi dükkanların camlarına dezenfektan sıktı, kimi ise üzerlik bitkisini yakarak, sinekleri iş yerlerinden uzak tutmaya çalıştı. Bazı arkadaşlar hortumla su tutarak sinekleri temizledi. Hayatım boyunca böyle bir şey ne gördüm ne de yaşadım" diye konuştu.