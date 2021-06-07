Kars Barajı, su yüzeyinde kalan minare ve kuşlar ile ilgi çekiyor

Aydın, barajın doluluk oranı yükselince yöreye güzellik kattığını dile getirerek, "Burada hakikaten çok güzel manzara var, doğası çok iyi, birçok kuş türü de gelmiş. Bu güzelliği fırsata çevirip burada piknik yapanlar da var. Herkesin burayı gelip görmesini tavsiye ederim." ifadesini kullandı.