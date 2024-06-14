Karbonatın faydalarını bir bilseniz
Karbonat sadece zayıflama ya da diş temizliği için kullanılıyor zannedenlerdenseniz yanılıyorsunuz. Karbonatın cilt lekeleri başta olmak üzere saç kepekleri, ev temizliği ve hatta böceklerle mücadele için de kullanıldığını biliyor muydunuz? İşte her evde mutlaka olması gereken karbonatın kullanım alanları...
Güzellik ve bakım için karbonatın kullanım alanları
Karbonat ciltteki asidi etkisiz hale getirdiği için deodorant olarak kullanıma uygundur. Biraz su ile macun haline getirdiğiniz karbonatı koltuk altınıza sürerseniz ter kokularının önüne geçebilirsiniz.
Saçlarınızdaki kepeğin kesin çözümünü bulmak istiyorsanız saçlarınıza bir avuç karbonatla masaj yapın daha sonra her zamanki gibi yıkayın. Bu işlemin altı kere tekrarı halinde karbonatın saç kepeklerini yok ettiğini görebilirsiniz.
Öte yandan şampuanın içine koyacağınız bir miktar karbonat, saçlarınızı daha yumuşak ve kolay taranır hale getirecek.
Cildiniz için yenileyici bir maske yapmak istiyorsanız, macun haline getirdiğiniz karbonatı ince bir katman halinde yüzünüze sürün ardından birkaç dakika sonra yüzünüzü yıkayın.
Ev temizliğinde karbonatın kullanım alanları
Tıkanmış su borularını açmak istiyorsanız karbonatı boruya dökün ardından üzerine sıcak su dökün. Tıkanmış boruların hemen açıldığını göreceksiniz.
Gümüşlerinizi temizlemek için bir miktar karbonatı nemli süngere dökün. Ardından gümüşlerin üzerini ovarak temizleyin.
Banyodaki perdeleriniz küflendiyse, sabun ve sirkeyle bir miktar karbonatı karıştırın. Daha sonra bu karışımla perdenizin küflenmiş yerlerini yıkayın. Küflerin yok olduğunu göreceksiniz.
Lavabo ve klozet temizliği için gece klozete bir miktar karbonat ve sirke dökün. Klozet ve lavaboyu bu şekilde sabaha kadar muhafaza edin. Sabah temiz bir bezle silin.
Evde çamaşır yumuşatıcısı kalmadıysa her yıkama için çeyrek su bardağı karbonatı yumuşatıcı gözüne dökün ve çamaşırlarınızı yıkayın.
Banyo fayanslarındaki küf ve sabundan kurtulmak için yarım litre suda 2 yemek kaşığı karbonatı çözdürün ve bu su ile fayansları silin.
Yanmış tencere ve tavaları temizlemek için biraz bulaşık deterjanı ve 2 yemek kaşığı karbonatı sıcak suda sabaha kadar bekletin. Ardından yanmış tava ya da tencerenizi bu su ile yıkayın.
Duvar izlerini gidermek ve mobilyaları temizlemek için nemli bir süngere bir miktar karbonat serperek temizlemek istediğiniz noktalara sürün.
Spor ekipmanlarını karbonatla temizleyin. Bir litre ılık suya 4 yemek kaşığı karbonat koyun Ardından ekipmanlarınızı bu suyla silin.
Halılardaki yağ lekelerini çıkarmak için yağlı kısmın üzerine bir miktar karbonat dökün. Ardından karbonatlı yeri fırça yardımıyla ovun. Yağın hemen çıktığını göreceksiniz.
Buzdolabındaki istenmeyen kokular için buzdolabına ağzı açık bir kutu karbonat koymanız yeterli olacak.
Yastıklardaki kokuların giderilmesi için bir miktar karbonatı yastığın üzerine serpin. Arından karbonatı silkeleyin. Kokudan eser kalmadığını göreceksiniz.
Mutfak havlularındaki kokuyu gidermek için iki bardak sıcak suya iki yemek kaşığı karbonat koyun. Ardından havluları bu sıcak suda bekletin.
Bulaşık makinesi kokmaya başladıysa, makinelere her yıkamada yarım bardak karbonat koyun.
Böceklerle mücadelede karbonatın kullanım alanları
Eğer evinizde karıncalar varsa kapı ve pencerelerin önüne ip gibi karbonat serpin.
Evinizde hamam böceği varsa yarı karbonat yarı şekerden oluşan bir karışımı mutfağınızın bazı köşelerine dökün. Hamam böceklerinin yok olduğunu göreceksiniz.
Bahçede ya da saksı çiçeklerinde oluşan haşerelerin temizlenmesi için bir yemek kaşığı karbonatı bir litre suda çözündürün ve bitkilerinizi bu karışımla sulayın. Aynı karışımı, bir bez yardımıyla yapraklarını temizlemekte de kullanabilirsiniz.
Eğer sivrisineklerin saldırısına uğradıysanız kaşıntıyı engellemek için karbonatı su yardımıyla macun haline getirerek kaşınan bölgeye uygulayın.