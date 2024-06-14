Karbonatın faydalarını bir bilseniz

Karbonat sadece zayıflama ya da diş temizliği için kullanılıyor zannedenlerdenseniz yanılıyorsunuz. Karbonatın cilt lekeleri başta olmak üzere saç kepekleri, ev temizliği ve hatta böceklerle mücadele için de kullanıldığını biliyor muydunuz? İşte her evde mutlaka olması gereken karbonatın kullanım alanları...





Güzellik ve bakım için karbonatın kullanım alanları





Karbonat ciltteki asidi etkisiz hale getirdiği için deodorant olarak kullanıma uygundur. Biraz su ile macun haline getirdiğiniz karbonatı koltuk altınıza sürerseniz ter kokularının önüne geçebilirsiniz.