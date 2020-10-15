Karantinaya alınan sitede oturanların ihtiyaçları 'Vefa' ekiplerince karşılanıyor

VALİ BİLGİN: VAKA EN KÖTÜ DÖNEMDEN DAHA FAZLA

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, dün Lüleburgaz ilçesinde incelemelerde bulunduğu sırada ildeki vaka sayısında artış olduğunu dile getirmişti. İldeki vaka sayısının en kötü dönem olan nisan ayından 3 kat daha fazla olduğunu belirten Bilgin, artık 24 saat alanda olacaklarının altını çizerek, "Bundan sonra sokak, cadde, ev, köy ve mahalle karantinaları yapacağız. Bugün itibariyle polis ve jandarmamızın da çalışma düzenini değiştiriyoruz. Gerekirse çalışma saatlerini de değiştireceğiz. Tüm kurumları, tüm vatandaşlarımızı kurallara uymaya davet ediyorum" dedi.