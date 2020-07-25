Kapadokya'nın saklı güzellikleri keşfediliyor

Tabiatın bu mevsimde sunduğu güzellikten heyecan duyduğunu belirten Şahin, "Kapadokya'daki vadiler insana huzur veriyor. Yoğun iş stresinden kurtulmak için Kapadokya'da gezilecek birçok vadi var. Tertemiz bir havası olan vadilerde arkadaşlarla veya ailece yürüyüp kahvaltı yaparak bu güzelliklerden faydalanmak lazım. Bu etkinliğe katılmalarını herkese tavsiye ederim. Kuş sesleri ve yeşillikler içinde dolaşmak ruh sağlığı için de dinginlik sağlayacaktır. Vadide yürürken Kapadokya'nın simgelerinden atlarla karşılaştık, bazı su geçen alanlarda asma köprülerden geçtik. Vadi yürüyüşü, tecrübe edenlerin sürekli yapmak isteyeceği güzel bir etkinlik." değerlendirmesinde bulundu.