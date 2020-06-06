Kapadokya'daki otellerden sağlık personellerine yüzde 30 indirim

"Sağlık çalışanlarını bu süreçte yakinen takip ettik, çok özverili çalıştılar. Fedakarca çalışan sağlıkçılar için bu dönemde çeşitli jestlerde bulunuldu. Bizler de tesisimize geldiklerinde örneğin haziran ayında oda fiyatımız 300 lira iken yüzde 30 doğrudan gerçekçi indirim uyguluyoruz. Gelecek aylarda da fiyatlar güncellense de aynı indirim oranını sunmaya devam edeceğiz. Kapadokya bir marka, buraya olan yerli misafir talebi artıyor. Bölgedeki otellerde oda sayısının az olması, konuklarla birebir ilgilenilmesi ve hizmet unsurlarının daha rahat uygulanabilir olması önemli. Haziran ortası itibarıyla talep alıyoruz, temmuz, ağustos ayları için daha yoğun bir ilgi var. Bu süreçte düğünler de yaz aylarına ertelendi, dolayısıyla balayı çiftlerinin de ilk tercihi Kapadokya oluyor."