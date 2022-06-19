Kapadokya'da gün batımında ATV safari

"Vadilerin belirli bölgelerine araç giremiyor. Biz de izin verildiği ölçüde patika yollardan geçerek misafirlerimizi Kapadokya vadilerinde gezdirmeye çalışıyoruz. Turistler de bu durumdan mutluluk duyuyor. ATV'ler bu bölgede balondan sonra en çok tercih edilen araç durumunda. Özellikle adrenalin isteyen misafirlerimiz bu turları tercih ediyor. Gün batımına karşı ATV ile fotoğraf çektirmek isteyen turistler var. Ayrıca Kapadokya bölgesinde turizm 4 mevsim faaliyet gösteren bir sektör. ATV turları da 4 mevsim tercih edilen bir etkinlik. Burada ATV olmazsa olmazlardan."