Kapadokya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı gökyüzünde kutlandı

Voyager Balloons pilotlarından Hakan Zengin yaptığı açıklamada, “ Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı’mız. Zafer Bayramı’mız dolayısıyla şanlı Türk Bayrağımız ile birlikte uçacağız. Bugün de böyle bir uçuş gerçekleştirmek bizim için gerçekten gurur verici. 30 Ağustos Zafer Bayramı’mızı gökyüzünde kutlayacağız” dedi.