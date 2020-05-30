Açıkhava müzesi rekor kırdı

Ziyaretçi istatistiğinde İstanbul’dan sonra ikinci sırada yer alan Kapadokya bölgesi, Antalya, İzmir, Denizli ve Konya illerini geride bıraktı. 2019 yılında Konya’da bulunan müze ve ören yerlerini 3 milyon 666 bin 108 turist, Antalya’da müze ve ören yerlerini 3 milyon 87 bin 871 turist, İzmir’de müze ve ören yerlerini 3 milyon 59 bin 225 turist ve Denizli’de müze ve ören yerlerini 2 milyon 887 bin 50 turist ziyaret etti.