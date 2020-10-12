Kanada'daki Türkler Edmonton kentine cami yaptırıyor

"Caminin temelini, büyükelçimiz Kerim Uras ve Vancouver Başkonsolosumuz Taylan Tokmak'ın da videokonferansla katıldığı törenle attık. Caminin proje bedeli 1,5 milyon Kanada Doları. Bir süreden beri toplanan yaklaşık 150 bin dolarla perde betonlarını attık. İnşaatın hızla tamamlanması için başta Kanada'da yaşayan Türk ve diğer tüm Müslümanlar olmak üzere herkesin yardımına ihtiyacımız var."