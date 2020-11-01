Kanadalı müslümanlar, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam karşıtı sözlerini ve Charlie Hebdo dergisinin Hz. Muhammed'e hakaret içerikli karikatürleri yayınlamasını protesto etti. Göstericiler, Toronto kentindeki Fransa Başkonsolosluğunun bulunduğu binanın önünde, ellerinde, "Peygamberimiz onurumuzdur" ve "Biz tüm peygamberleri seviyoruz" pankartları taşıdılar.