Floyd anısına diz çöktü
Kanada'da da ırkçılık karşıtı protestolar vardı. Başbakan Justin Trudeau başkent Ottava'daki gösterilere katıldı ve göstericilerin önünde ABD'de öldürülen Floyd anısına diz çöktü. Fransa'da ise polis protestoculara gözyaşartıcı gazla müdahale etti
Irkçılık karşıtı göstericilerin arasına katıldı, ABD'de öldürülen George Floyd anısına diz çöktü.
Kanada Başbakanı Justin Trudeau bu hareketi yapan ilk hükümet başkanı oldu.
Kanada'nın başkenti Ottava'da binlerce kişi ırkçılık karşıtı gösteri düzenledi. Başbakan Trudeau, sürpriz bir şekilde gösteriye katıldı.
Parlamento binası önünde gerçekleşen gösteride Truedau polis şiddetine ve ırkçılığa karşı tam 3 kez diz çöktü.
Trudeau'nun bu hareketi kalabalık tarafından alkışlandı.
ABD'nin Minnesota eyaletinde polis şiddeti sonucu yaşamını yitiren George Floyd için Kanada'da gösteri düzenlendi. Vancouver kentindeki Jack Poole Plaza'da toplanan binlerce kişi, polis şiddetini ve ırkçılığı protesto etti.
.(FOTOĞRAFLAR: REUTERS)