Kanada'da da ırkçılık karşıtı protestolar vardı. Başbakan Justin Trudeau başkent Ottava'daki gösterilere katıldı ve göstericilerin önünde ABD'de öldürülen Floyd anısına diz çöktü. Fransa'da ise polis protestoculara gözyaşartıcı gazla müdahale etti