Kamuya 100 bin personel! Binlerce kişiye iş kapısı açılıyor
Yeni yılda öğretmenden hemşireye, emniyet görevlisinden doktora, eczacıdan din görevlisine, madenciden bekçiye kadar binlerce kişiye iş kapısı açılıyor. yrıca kamuda engelli çalışan sayısı 6 bin yeni alımla 64 bine yükseltilecek.
Meclis'te görüşmeleri başlayan 2021 bütçesinde kamu personel giderleri kamuda istihdam edilecek yeni personel alımı kapsamında yüzde 15 artırılarak 385 milyar lira olarak belirlendi.
Kamu kurumları yeni yıldan itibaren ihtiyaca göre İŞKUR üzerinden KPSS 60, 70 taban puanı şartı ile KPSS şartsız olarak memur alımı yapacak. PTT 2023'e kadar 55 bin personel alımı gerçekleştirecek.
KIRSALDA 100 BİN İSTİHDAM
Kırsal kalkınmaya 2021 bütçesinde 6 milyar liralık ödenek ayrılırken program kapsamında oluşturulan istihdamın yılsonunda 100 bin kişiye ulaşması bekleniyor. Yeni dönemde organize sanayi bölgeleri ve sanayi sitelerinde de 60 binin üzerinde ilave istihdam bekleniyor..
HIZLI İŞE DÖNÜŞ İÇİN GERİ SAYIM
Gençlerin deneyim kazanarak işgücü piyasasına girişini kolaylaştıran, kısmi süreli çalışmayı teşvik eden, yapısal düzenlemeler içeren istihdam paketi kısa sürede yaşama geçiyor..