Kamerun'da yüz binlerce çocuk eğitim alamıyor
Kamerun'da yüz binlerce çocuk okul azlığı, eğitim masrafları ve çatışmalar yüzünden eğitim alamıyor
Kamerun'da okul sayılarının yetersizliği, devlet okullarının birçoğunun giderler için velilerden ücret talep etmesi, eğitim masrafları, okula ulaşım ve ülkedeki çatışmalar yüz binlerce çocuğun eğitim hayatından mahrum kalmasında başat faktörleri oluşturuyor.
Anadolu Ajansının (AA) "Afrika'daki eğitim sorunları" temalı dosya haberleri kapsamında bu haberde, Kamerun'da yeterli sayıda okul olmaması, eğitim masrafları ve ülkedeki çatışmaların eğitim üzerindeki etkileri ele alındı.
Kamerun'un Haut-Nyong bölgesine bağlı Nomedjoh köyünde bulunan Nomedjoh Devlet Okulu'nda okuyan öğrenciler görüntülendi.