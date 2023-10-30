Kamerun'da yüz binlerce çocuk eğitim alamıyor

Kamerun'da okul sayılarının yetersizliği, devlet okullarının birçoğunun giderler için velilerden ücret talep etmesi, eğitim masrafları, okula ulaşım ve ülkedeki çatışmalar yüz binlerce çocuğun eğitim hayatından mahrum kalmasında başat faktörleri oluşturuyor.