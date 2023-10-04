"Kahverengi kokarca" zararlısı ile biyolojik mücadele yürütülüyor

"Önümüzdeki yıllarda daha güney bölgelere, İç Anadolu ve Ege bölgelerine yayılma riski var fakat iklim olarak Karadeniz ve Marmara bölgesi, böceğin gelişmesi için uygun gözüküyor. Bu böcek şu anda yılda bir ya da iki nesil veriyor sıcaklığa bağlı olarak. Önümüzdeki 5-10 yıl daha çok zarar yapmasını bekliyoruz. Ne kadar çok sayıda faydalı böcek üretilip salınırsa başarı o kadar kısa sürede gerçekleşir. Samuray arıcığının Çin'de yapılan çalışmaya göre başarı oranı yüzde 70'in üzerinde. Dolayısıyla Avrupa'da, Amerika'da ve Türkiye'de samuray arıcığı, kahverengi kokarca için biyolojik mücadele amaçlı kullanılıyor."