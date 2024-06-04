Kahvenin saati var mı?
Kahve, dünya genelinde en çok tüketilen içeceklerden biri olup, pek çok insanın günlük rutininin ayrılmaz bir parçası. Peki kahve içmenin saati var mı? İşte uzmanlardan açıklamalar...
NE ZAMAN KAHVE İÇECEĞİZ?
Kahvenin ne zaman içilmesi gerektiği hala tartışma konusu. Kimileri uyandığımız gibi ilk iş kahve içmenin enerji verdiğini söylüyor kimileri ise bu alışkanlığın öğleden sonra enerji düşüşüne neden olduğu kanaatinde. Peki biz ne zaman kahve içeceğiz?
GENETİK ROL OYNUYOR
Kafeinin insanı uzun süre uyanık tutmasında genetik bir rol oynandığını belirten Northwestern Üniversitesi Feinberg Tıp Fakültesi'nden araştırmacı Marilyn Cornelis, "Herkes kafeine farklı tepki veriyor" dedi.
UYKUYA DALMAK ZORLAŞIYOR
Vücutta doğal olarak oluşan ve yorgunluğu artıran bir kimyasal olan adenozin ile kafein karşı karşıya kaldığında, uykuya dalmayı ve uykuda kalmayı daha da zorlaştırabilir.
ETKİSİ 20 İLA 30 DAKİKA SÜRÜYOR
Arizona Üniversitesi'ndeki uyku ve sağlık araştırma programının yöneticisi Michael Grandner, Times'a kafeinin etkilerini hissetmenin yaklaşık 20 ila 30 dakika sürdüğünü söyledi. Araştırmacı Grandner, uyandıktan sonra ilk kahveyi içmeden önce genellikle 30 ila 60 dakika beklediğini söyledi.
45 DAKİKA SONRA İÇMELİSİNİZ
Birleşik Krallık'taki mobilya üreticisi Get Laid Beds'in uyku uzmanı Dr. Deborah Lee, aynı zamanda ilk fincanınızı uyandıktan 45 dakika veya daha sonra hazırlamanızı da tavsiye ediyor.
KAHVE YARARDAN ÇOK ZARAR VEREBİLİR
Lee, Mirror'a "Kortizol (stres) hormonu, kendi uyku döngünüze özgü bir ritmi takip ediyor. Yüksek kortizol seviyeleri bağışıklık sisteminizi etkileyebilir ve uyandığınızda zaten zirvedeyse, gözleriniz açılır açılmaz kahve içmek yarardan çok zarar verebilir ve hatta sizi uzun süre kafeine bağımlı hale getirebilir." açıklamasında bulundu
ÇOK AZ ETKİSİ VAR
Ancak ABD Ordusu'nda nörobiyolog olan Allison Brager, Times'a yaptığı açıklamada, araştırmaların düzenli kafein tüketiminin sabah kortizol seviyeleri üzerinde çok az etkisi olduğunu gösterdiğini söyledi.
ÖĞLEDEN SONRAYA UZAYABİLİR
Brager, sabah kahvesinin çalışanların ve egzersiz yapanların odaklanmalarına yardımcı olabileceğini, kahveyi geciktirmenin ise kafeinin etkilerini öğleden sonraya kadar uzatabileceğini söyledi.
UYUMADAN 6 SAAT ÖNCE İÇMEYİ BIRAKIN
Grandner ve Lee, dinlendirici bir uyku için yatmadan en az altı saat önce kahve tüketimine son vermenizi tavsiye ediyor.