Kağıthane'de gasp dehşeti... 19 yaşındaki öğrencinin bıçaklanma anı kamerada

Tekme ve tokatlarla dövülen Erdinç D.’yi bir de kalçasından bıçaklayan şahıslar, cep telefonunu gasp ederek otomobille kayıplara karıştı. Yaralı Erdinç D. ise ambulansla Kağıthane Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Dehşet anları ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.