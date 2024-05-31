Doktorundan flaş uyarı!
Yeşilçam'ın usta oyuncularından Kadir İnanır, geçtiğimiz yıllarda aniden rahatsızlanınca hastaneye kaldırılmıştı. Buradaki tedavisi sonrası taburcu edilen usta oyuncu yeniden hastaneye kaldırıldı. İnanır, doktoru Prof. Dr. Uğur Türe'nin uyarısını dinlemedi ölümle burun buruna geldi. Peki o uyarı neydi?
Usta oyuncu Kadir İnanır, 2021 yılının Kasım ayında Muğla'nın Ortaca ilçesinde aniden rahatsızlanınca ambulansla Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı.
Buradaki tedavisi sonrası taburcu edilen oyuncu geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak yoğun bakım servisine alınmıştı.
İnanır'ın hayati tehlikeyi atlattığının açıklanmasının ardından hastalığıyla ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı.
BEYNİNDE PIHTI ATTI24 Mart'ta evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Kadir İnanır'ın beyninde pıhtı attığı tespit edildi.
Prof. Dr. Uğur Türe tarafından tedavi altına alınan İnanır, sağlığına kavuştuktan sonra fizik tedavi için başka bir hastaneye sevk edildi.
"ÖFKELENMEK YASAK"
Kadir İnanır, genel kontrollerinin yapılması için birkaç gün daha hastanede kalacak. Ardından fizik tedavisine devam edilecek. Prof. Dr. Uğur Türe, Kadir İnanır'a yüksek öncelikli bir talimat vererek tansiyonunun yükselmesine neden olacak her şeyden kaçınması gerektiğini belirterek "Öfkelenmek yasak" dedi.
ÖFKE ÖLÜMÜNE NEDEN OLUYORDU
Kadir İnanır, fizik tedavisi sırasında öfkelenmesiyle büyük bir tehlike atlattı.
Bunun üzerine doktoru Prof. Dr. Uğur Türe'den Kadir İnanır'a yüksek öncelikli talimatta bulundu "Öfkelenmek yasak"...
Öfkelenmesi sonucu, tansiyonunun yükseleceği, bunun da beyninde yeniden pıhtı atmasına neden olacağından dolayı doktoru ve çevresindekiler, öfkesini kontrol etmesi için İnanır'a telkinde bulunuyor.
KADİR İNANIR KİMDİR? HANGİ FİLMLERDE OYNADI?Kadir İnanır 15 Nisan 1949 yılında Ordu'nun Fatça ilçesinde dünyaya geldi. Fatsa doğumlu olan Kadir İnanır, ailesinin son çocuğudur. Fatsa'daki ilkokul ve ortaokul eğitimi sırasında sahne yeteneğini çeşitli okul gösterilerinde sergiledi. İnanır, yatılı olarak okuduğu İstanbul Haydarpaşa Lisesi'nin ardından Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo-Televizyon Bölümü'nü bitirdi.
KARİYERİ
1967 yılında Ses dergisi'nin düzenlediği "Sinema Artisti Yarışması"nda finale kaldı, 1968 düzenlenen Saklambaç gazetesinin "Fotoroman Artisti Yarışması"'nda da birinci oldu. Bir süre fotoromanlarda oynadıktan sonra Yedi Adım Sonra (1968) adlı filmdeki küçük bir rolle sinemaya başladı.
İlk kez başrolde oynadığı 1970 tarihli, Atıf Yılmaz'ın yönettiği Kara Gözlüm filminde Türkân Şoray'la başrolleri paylaştı. Daha sonra Şoray'la birçok film daha çevirerek Türk sinemasının erkek yıldızları arasına girdi.
Zamanla daha nitelikli filmlere yöneldi. Atıf Yılmaz'ın yönettiği Utanç (1972), Selvi Boylum, Al Yazmalım (1977) ve Bir Yudum Sevgi (1984), Ömer Kavur'un yönettiği Ah Güzel İstanbul (1981), Kırık Bir Aşk Hikayesi (1981) ve Amansız Yol (1985), Şerif Gören'in yönettiği Tomruk (1982), Sen Türkülerini Söyle (1986) ve Katırcılar (1987), Erdoğan Tokatlı'nın yönettiği Suçumuz İnsan Olmak (1986) ve 72. Koğuş (1987), Zeki Alasya'nın yönettiği Dikenli Yol (1986), Zafer Par'ın yönettiği Yedi Uyuyanlar (1988), Melih Gülgen'in yönettiği Tatar Ramazan (1990) ve Tatar Ramazan Sürgünde (1992) bu filmler arasındadır.
İNANIR 8 AY BOYUNCA ANA HABER BÜLTENİ SUNDU5. Altın Koza Film Festivali'nde başrolünü Filiz Akın'la paylaştığı Utanç (1973) adlı filmle En İyi Erkek Oyuncu seçilen Kadir İnanır, başrollerini Fatma Girik, Serpil Çakmaklı, Nur Sürer, Erdal Özyağcılar ile paylaştığı 1985 tarihli Yılanların Öcü adlı Şerif Gören filmiyle ise 1986 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünün sahibi oldu.
Kadir İnanır, 1990'da Medcezir Manzaraları adlı film ile 3. Ankara Film Festivali'nde de En İyi Erkek Oyuncu dalında ödülün sahibi oldu. 1998 yılında Flash TV'de 8 ay boyunca ana haber bülteni sunmuştur.
24 YIL SONRA TÜRKAN ŞORAY İLE YENİDEN BİR ARAYA GELDİ
Son dönem Türk sinemasında 2000 yapımı Komser Şekspir adlı Sinan Çetin filminde yer alan ünlü oyuncu, 24 yıl aradan sonra 2003 yılında Gönderilmemiş Mektuplar adlı filmde Türkân Şoray'la yeniden bir araya geldi.
Uzun yıllar birbirine yakıştırılan ikili bu filmle de büyük ilgi topladı. 2005 yılında Memduh Ün ve Tunç Başaran'ın yönettiği, Fatma Girik ile birlikte başrollerini paylaştığı, Sinema Bir Mucizedir adlı yapımda oynadı.
Oynadığı filmlerin içeriği konusunda da etkili olan İnanır genellikle onurlu, özverili ve güçlü erkek tiplerini canlandırmıştır. Toplam 182 sinema filminde ve 12 televizyon dizisinde rol alan İnanır'ın en uzun soluklu dizisi Marziye adlı yapım oldu. 1995-1996 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Böyle Gitmez adlı bir haber programının sunuculuğunu yaptı.