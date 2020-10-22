Kadıköy'de ticari taksi alev alev yandı

Olayı anlatan taksi sürücüsü Baki Ak,” Çektim sağa kabutu açmaya çalıştım sökemedim. Ön taraftan alev aldı. Ben aracı aldığımda koku vardı. Şoför arkadaşa da koku var diye söyledim. Şoför arkadaş ben koku alamıyorum dedi. Yolcu götürürken de araç birden alev aldı” diye konuştu