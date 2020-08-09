Kadıköy ve Bakırköy'de değnekçi işgali

Kadıköy'de çekilen görüntülerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olan İSPARK'a ait cadde ve yol üzerinde bulunan otoparklardaki görevlilerin mesaisinin bitmesinin ardından ortaya çıkan "Değnekçi" diye tabir edilen korsan otoparkçılar, gece saatlerinde ücretsiz olan otoparkları vatandaşlara parayla kullandırıyor.