İslam dünyasının kıblesi olan Kabe, yer yüzünde yapılmış ilk mescit ve ilk binadır. Dışı siyah bir örtüyle kaplı olan ve küp şeklinde görünen Kabe'nin içinde ne olduğu ise her zaman çok merak edilen konular arasında yer almıştır. İşte, 'Kabe kelimesi ne demek?', 'Kabe'nin içinde ne var?' ve 'Hacerü'l Esved nedir?' sorularının yanıtı...





Allah'ın evi anlamına gelen "Beytullah" olarak da anılan Kâbe, Kur'an-ı Kerim'de geçen ifadelerle "Alemlere bereket ve hidayet kaynağı olarak insanlar için kurulan ilk ev"dir.

