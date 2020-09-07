İzmir'de kafasından vurulan kişi hayatını kaybetti

Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çakal, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çakal'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.