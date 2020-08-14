Çeşme'de yangın paniği! Tedbir amaçlı 4 site boşaltıldı

Yangın devam ediyor. İHA görüntülerinden verilen bilgi bu. Şimdi birazdan da emniyetin gece görüşü sahip olan helikopterleriyle de tekrar Orman Bölge Müdürüm ve Orman Genel Müdürüm ile beraber bir keşif uçuşu yapacağız. Rüzgâr Kuzey Doğu istikametinden esiyor. Şu an itibari ile yangın Kadıovacık istikametinden çok uzakta. Kadıovacık’ı şu anda yangın tehdit etmiyor.