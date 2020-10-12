İzmir'de refüje çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı

Kaza, bugün saat 03.30 sıralarında Yüzbaşı İbrahim Caddesi ile 617/1 sokak kesişiminde meydana geldi. İddiaya göre, Cengin D.(24) idaresindeki 35 ARD 344 plakalı motosiklet, Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi üzerinde Bornova yönünden Bayraklı istikametine seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.