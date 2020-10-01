İzmir'de aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürcüsü ağır yaralandı

Edinilen bilgiye göre kaza saat 01.00 sıralarında Anadolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 39 TS 852 plakalı otomobil, Karşıyaka yönünden Çiğli istikametine seyir halinde olduğu sırada, araç sürücüsü Çağla Kızılsu (31), henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.