İzmir'de korkunç kaza: 1'i ağır, 3 yaralı

Çarpmanın etkisiyle araçta büyük hasar meydana gelirken, kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekiplerince olay yerine 110 AKS ekipleri de çağrıldı. Adrese gelen ekiplerce kaza sonrası araçta sıkışarak yaralanan Onur G.(26), Mehmet T. Y. (26) ve durumu ağır olan Tolga U., ekipler tarafından sıkıştıkları araçtan çıkarıldı.