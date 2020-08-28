Kan donduran olay: Moloz döküm alanında genç kızın cesedi bulundu

İzmir'in Bornava ilçesinde, Ceren Duman'ın (16) cansız bedeni bir moloz döküm alanında gömülü halde bulundu. Olaydan bir hafta sonra babanın ihbari üzerine kızın cansız bedenine ulaşıldı. İddiaya göre S.Ö. ve T.Y. ile birlikte uyuşturucu madde kullandığı ve fenalaşması sonucu öldüğü, daha sonra S.Ö. ve T.Y. tarafından moloz döküm alanına gömüldüğü ileri sürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, 2 kişinin gözaltına alındı.